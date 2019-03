Kabarettist Werner Schneyder gestorben

Der österreichische Kabarettist, Moderator und Autor Werner Schneyder ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Das hat die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen seiner Familie erfahren. Er wurde tot in seiner Wohnung in Wien gefunden, berichten österreichische Medien übereinstimmend. In Deutschland wurde Schneyder als Partner des Kabarettisten Dieter Hildebrandt bekannt. Deren erstes gemeinsames Programm "Talk täglich" war in den siebziger Jahren in der Münchner Lach- und Schießgesellschaft ein Erfolg. Schneyder moderierte mehrmals das ZDF-Sportstudio und machte sich als Kommentator von Boxkämpfen einen Namen. Der gebürtige Grazer arbeitete auch als Schauspieler, Regisseur und Autor. In dem Buch "Krebs, eine Nacherzählung" verarbeitete er den Tod seiner Frau Ilse auf schonungslose Weise.