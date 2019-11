Die Ermittlungen im Juwelendiebstahl aus dem historischen Grünen Gewölbe in Dresden laufen auf Hochtouren. Ein Fluchtauto scheint identifiziert, doch von den Tätern fehlt noch eine heiße Spur.

Wie die Chefin der staatlichen Kunstsammlungen Marion Ackermann mitteilte, seien nicht alle Stücke der rund 100 Teile umfassenden Sammlung geraubt worden. Die Polizeidirektion Dresden hat bisher Fotos von zehn gestohlenen Schmuckstücken veröffentlicht.

Experten würden die gestohlenen Schmuckstücke sofort erkennen, insofern seien sie unverkäuflich. Das hat Ulf Breede, Experte für alten Schmuck und Diamantenhändler in Kiel im Gespräch mit SWR Aktuell erklärt.

Es sei denn, die Edelsteine würden umgeschliffen. Dann seien sie nicht mehr erkennbar. Das bedeutet allerdings großen Aufwand. Deshalb spekuliert Breede, die Diebe könnten möglicherweise Lösegeld fordern wollen.

Ulf Breede, Experte für alten Schmuck und Diamantenhändler in Kiel im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll.

Noch keine heiße Spur

Eine 20-köpfige Sonderkommission ermittelt in dem spektakulären Raub. Deren Leiter, Olaf Richter sagt: "Insgesamt sprechen die Umstände für eine zielgerichtete und vorbereitete Tat." Fast 100 Hinweise gingen bislang aus der Bevölkerung ein - eine heiße Spur scheint noch nicht darunter.

Vermutlich zwei Täter waren am Montag Morgen über ein Fenster in das Residenzschloss eingestiegen, hatten eine Vitrine zertrümmert und daraus historische Schmuckstücke mit Brillanten und Diamanten gestohlen.

Fluchtauto scheint gefunden

Die Kriminalisten gehen davon aus, dass der in einer Tiefgarage in Autobahnnähe in Brand gesetzte Wagen ein Fluchtfahrzeug war. In dem Auto sei beispielsweise Einbruchswerkzeug gefunden worden, teilte ein Polizeisprecher mit.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter sich selbst ein Zeitlimit für den Einbruch gesetzt haben. Außerdem teilt ein Sprecher mit, dass es sich bei dem Brand in dem Stromverteilerkasten nahe des Residenzschlosses um mutwillige Brandstiftung gehandelt haben müsse.

Offen blieb allerdings weiterhin die Frage, ob der daraus entstandene Brand die Sicherheitssysteme des Grünen Gewölbes beeinträchtigt hat.