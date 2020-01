Juwelen aus Grünem Gebäude angeblich zum Kauf angeboten

per Mail teilen

Unbekannte haben einer israelischen Sicherheitsfirma angeblich Schmuckstücke aus dem Dresdner Kunstraub angeboten. Deren Geschäftsführer sagte, sie hätten neun Millionen Euro für zwei Brillantgarnituren verlangt, die damals gestohlen worden seien. Man habe die Dresdner Staatsanwaltschaft über die Forderung informiert. Die Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden erklärten, sie hätten keine Kenntnis von dem angeblichen Angebot. Am 25. November waren Diebe in das Grüne Gewölbe im Erdgeschoss des Dresdner Residenzschlosses eingedrungen. Sie stahlen gut zwei Dutzend barocke Schmuckstücke aus dem Schatzkammermuseum.