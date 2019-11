Justizminister gegen Hass & Hetze im Internet

per Mail teilen

Die Justizminister der Länder unterstützen den Vorstoß ihrer Kollegin im Bund, Christine Lambrecht (SPD), die eine Meldepflicht für Hass, Hetze und Drohungen im Internet will. Das haben die Minister auf ihrer Herbsttagung in Berlin beschlossen. Damit wird eine Reform des so genannten Netzwerkdurchsetzungsgesetzes wahrscheinlicher. Bisher sind Betreiber von Social Media-Plattformen verpflichtet, bösartige Posts zu löschen. Nach einer Reform müssten sie diese auch melden und damit die Strafverfolgung unterstützen.