Martin Rupps fragt sich, ob deutsche Gerichte mit der juristischen Aufarbeitung des syrischen Bürgerkriegs nicht überfordert sind. Das wäre für den Rechtsstaat eine Gefahr.

Im rheinland-pfälzischen Zweibrücken und in Berlin wurden gestern zwei Syrer verhaftet, denen die Bundesanwaltschaft vorwirft, für den syrischen Geheimdienst gearbeitet zu haben. Die beiden 42 und 56 Jahre alten Männer sollen zu Beginn der Revolte gegen das Assad-Regime auch an Folterungen beteiligt gewesen sein.

IS-Kämpfer werden in Deutschland ebenfalls vor Gericht gestellt Imago Nur im Zusammenhang Islamisten benutzen

Im Jahr 2012 haben die Beschuldigten Syrien verlassen und kamen 2015 beziehungsweise 2018 nach Deutschland. Jetzt binden sie Energie und Zeit der Strafermittler, später wohl auch eines Gerichts. Möglicherweise kommen sie hinter deutsche Gitter.

Auch Angehörige der Freien Syrischen Armee, dem militärischen Gegner von Assad, werden hierzulande angeklagt und verurteilt, wenn sie nachweislich Kriegsverbrechen in Syrien begangen haben. Last but not least kommen hier Angehörige des sogenannten Islamischen Staates vor Gericht, wenn sie in Deutschland festgenommen wurden.

Verfahren gegen Kriegsverbrecher binden Energie und Zeit

Die Rechtsstaatlichkeit der Bundesrepublik ist ein hohes Gut und vorbildhaft in der Welt. Zu den Kehrseiten dieser wichtigen Vorbildfunktion gehört allerdings, dass Deutschland hier die juristische Aufarbeitung syrischer Kriegsverbrechen leistet. Unsere Gerichte haben mit nichtpolitischen Straftaten schon sehr viel zu tun. Sie können sich nicht um alles kümmern.

Straftäter – ob politische oder nichtpolitische – fordern den Rechtsstaat heraus. Aber ein System von Polizei und Justiz, das von der schieren Fallzahl erdrückt wird, bedeutet für den Rechtsstaat eine Gefahr.