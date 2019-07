Das Wortratespiel "Just One" ist "Spiel des Jahres 2019". Die Jury in Berlin gab bekannt, das Spiel sei insbesondere durch seine Einfachheit genial. Bei "Just One" muss ein Spieler ein Wort erraten, das die anderen mit Begriffen umschreiben. Die Jury wählte auch das sogenannte "Kennerspiel des Jahres" für Spieler mit viel Erfahrung mit Gesellschaftsspielen. Gewonnen hat das Brettspiel "Flügelschlag", in dem es um verschiedene Vogelarten geht.