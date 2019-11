per Mail teilen

Heute trifft sich die SPD-Nachwuchsorganisation. Der Juso-Vorsitzende Kühnert will sich wiederwählen lassen. Er und sein Bundesvorstand streben an, die SPD weiter nach links zu rücken.

Juso-Chef Kevin Kühnert stellt sich heute beim Juso-Bundeskongress erneut zur Wahl. Der 30-Jährige hat keinen Gegenkandidaten. Kühnert hat sich einen Namen als Kritiker der Großen Koalition im Bund gemacht. Er will beim SPD-Bundesparteitag nächsten Monat für den Vorstand kandidieren.

Kühnert schließt SPD-Vizeposten für sich nicht aus

In SWR schloss Kühnert nicht aus, sich auch für einen der Stellvertreterposten im SPD-Vorstand zu bewerben. "Das werden wir sehen“, sagte Kühnert. Wenn sich mehr Leute zur Wahl stellen würden, als Plätze da seien, müsse die SPD das auch aushalten.

Mit seiner Bewerbung um einen Platz im Parteivorstand wolle er dazu beitragen, dass die SPD-Spitze jünger werde, erklärte Kühnert. Die Jusos hätten das schon lange für alle Bereiche der Partei gefordert. Außerdem wolle er seine Glaubwürdigkeit unterstreichen. Man könne den anderen nicht ständig sagen, wie sie es besser machen sollten und sich dann heraushalten.

Juso-Vorsitzender Kühnert: SPD-Vorstand muss sich verjüngen SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch im Gespräch mit dem Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert über dessen Ambitionen für den SPD-Parteivorstand. Audio herunterladen (4,7 MB | 5:22 min )

Der Juso-Chef verteidigte das Klimaprogramm der Großen Koalition. Er räumte aber ein, dass die SPD gerne mit einem deutlich höheren Preis für die Tonne CO2 eingestiegen wäre und eine Klimaprämie eingeführt hätte. Das habe der Koalitionspartner "leider" verhindert. Dass es ein festes Datum für den Ausstieg aus der Kohle gebe, sei das Verdienst der SPD gewesen.

SPD soll sich um Gemeinwohl kümmern

Die SPD müsse die "Gemeinwohlpartei" sein, forderte Kühnert. Das sei der Kurs, den er seiner Partei empfehle. Derzeit werde an "ganz vielen Ecken und Enden" über einzelne Phänomene wie unwürdige Pflege und teures Wohnen diskutiert, sie würden aber nicht zu einem roten Faden zusammengefügt. Hier müsse die SPD ran.

Juso-Bundesvorstand will "Linkswende" weiterführen

Beim Juso-Kongress heute in Schwerin liegt den rund 300 Teilnehmern eine Vielzahl von Anträgen vor - darunter auch ein Leitantrag des Bundesvorstands, der die "Linkswende in der Sozialdemokratie" weiterführen will. Das Ziel sei eine Gesellschaft der Freien und Gleichen, die sozialen, ökologischen und ökonomischen Fortschritt mit der freien Persönlichkeitsentfaltung auf Basis ökonomischer Sicherheit verbinde. Dazu müssten die "kapitalistischen Produktionsverhältnisse" überwunden und Erwerbsarbeit humanisiert werden.