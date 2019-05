SWR Aktuell stellt zur Europawahl Jungpolitiker vor. "Fünf Fragen an...", heißt die Gesprächsreihe, in der wir allen dieselben Fragen stellen. Heute gehen sie an Svenja Hahn, Spitzenkandidatin der Jungen Liberalen.

Die Klimaprobleme, die auch bei den Fridays for Future-Demonstrationen Thema sind, müssen laut Svenja Hahn, Spitzenkandidatin der Jungen Liberalen, auf europäischer Ebene gelöst werden. "Klima macht nicht an nationalen Grenzen Halt. Deswegen ist das für mich ein absolut drängendes Thema, wo wir zusammen auf europäischer Ebene rangehen müssen, zum Beispiel mit einem gemeinsamen Energiebinnnemarkt und gemeinsamen Kraftanstrengungen, um die Pariser Klimaziele zu erreichen." Das Gespräch mit Svenja Hahn können Sie hier nachhören: Dauer 03:32 min Europawahl: 5 Fragen an Svenja Hahn, Junge Liberale Svenja Hahn, Spitzenkandidatin der Jungen Liberalen für die Europawahl, im Gespräch mit SWR Aktuell Moderator Stefan Eich Thema Wohnen: Mehr Bauen für mehr Wohnraum Beim Thema Wohnen müsse sich die Politik laut Hahn um mehr Wohnraum kümmern. "Wir müssen in erster Linie mehr bauen. Gerade im städtischen Raum erleben wir, dass die Mietpreise steigen, weil immer mehr Menschen in Städten leben wollen, aber der Wohnungsmarkt nicht hinterherkommt." Man müsse hier kreative Lösungen finden, Gebäude zum Beispiel aufstocken. Thema Arbeit: Bessere Rahmenbedingungen für mehr Flexibilität Laut der Spitzenkandidatin der Jungen Liberalen liegt die Zukunft der Arbeit in viel Flexibilität. "Die Zeiten von Nine-to-five-Jobs sind vorbei. Da müssen wir auch Rahmenbedingungen schaffen, dass man flexibler arbeiten kann: Stundenmodell, Home-Office." Außerdem brauche man für gute Arbeitsplätze auch eine starke Wirtschaft in der EU, unter anderem durch "eine Vertiefung des Binnenmarktes und ein Ausbau von Freihandel." Thema Familie: Mehr Respekt für unterschiedliche Familienmodelle In der Familienpolitik fordert Hahn mehr Respekt für unterschiedliche Familien- und Lebensmodelle: "Ich glaube, jede Familie weiß für sich am besten, wie sie leben möchte. Deswegen wünsche ich mir auch nicht, dass eine Gesellschaft bestimmte Lebensmodelle fördert." In diesem Zusammenhang kritisiert die Jungpolitikerin das Ehegattensplitting: "Das fördert ein klassisches Familienbild. Einer geht arbeiten, der andere bleibt zu Hause. Ich wünsche mir aber, dass jede Familie gestärkt wird."