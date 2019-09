Juncker warnt vor chaotischem Brexit

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat im Europaparlament vor einem chaotischen Brexit ohne Austrittsabkommen gewarnt. Das Risiko eines No-Deal sei sehr real, sagte Juncker vor den Abgeordneten in Straßburg. Er verlangte vom britischen Premierminister Boris Johnson erneut Vorschläge, um Alternativen für die umstrittene Auffanglösung zu finden. Diese soll die Grenzkontrollen zwischen der britischen Provinz Nordirland und Irland verhindern. Es bleibe sehr wenig Zeit, aber er sei überzeugt, dass man es versuchen müsse, so Juncker. Bei seinem Gespräch mit Johnson Anfang der Woche hatte es keinen Durchbruch gegeben. Johnson will Großbritannien im Zweifel auch ohne Abkommen am 31. Oktober aus der EU führen.