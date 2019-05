Juncker: Keine Brexit-Neuverhandlungen

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat britischen Spekulationen über Neuverhandlungen zum Brexit-Vertrag eine Absage erteilt. Er habe sich kristallklar ausgedrückt, sagte er in Brüssel. Es werde keine Neuverhandlungen geben. Zuvor hatte der britische Handelsminister Liam Fox gesagt, es wäre ziemlich überraschend, wenn die EU nicht bereit wäre, über Änderungen an dem Abkommen zu sprechen. Seit dem Rücktritt von Premierministerin Theresa May gibt es in Großbritannien eine Diskussion über den politischen Kurs des Landes.