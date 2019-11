Juncker: CDU und SPD sollen sich Populisten entgegenstellen

per Mail teilen

Noch-EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker ruft Volksparteien wie CDU und SPD zu einer klaren Haltung gegen populistische Äußerungen auf. Das Problem mit dem Übernehmen von Aussagen aus der rechten Ecke sehe er auch in Teilen der deutschen Volksparteien, sagte Juncker in einem ARD-Interview. Es bringe nichts, Wählern nachzulaufen. Vielmehr müsse man sich den Populisten in den Weg stellen. Trotz des antisemitischen Anschlags von Halle und der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hält Juncker die deutsche Gesellschaft aber nicht für gefährdet.