per Mail teilen

In Deutschland ist die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung gesunken. Das hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Danach lag die Quote bei den 15- bis 24-Jährigen im vergangenen Jahr bei 6,2 Prozent. Zum Vergleich: 2005 war sie fast drei Mal so hoch. Ein Grund für die niedrige Arbeitslosenzahl ist nach Angaben der Statistiker, dass immer mehr Jugendliche und junge Erwachsene studieren.