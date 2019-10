per Mail teilen

Der britische Premierminister Boris Johnson hat der EU seinen letzten Plan für den Brexit übermittelt. Wirklich zufrieden ist damit aber nur einer: Boris Johnson. Die EU-Kommission sieht massiven Verbesserungsbedarf.

Der britische Premierminister Boris Johnson hat Brüssel erneut zu Entgegenkommen im Streit um das EU-Austrittsabkommen aufgerufen. "Wir haben große Flexibilität gezeigt", sagte Johnson im Parlament in London zu seinen neuen Brexit-Vorschlägen. Nun sei es an der EU, Zugeständnisse zu machen. Sollten die Europäer keinen "entsprechenden Willen" zeigen, bliebe Großbritannien nichts anderes übrig, als am 31. Oktober ohne Abkommen auszuscheiden, betonte Johnson erneut.

Beim Parteitag der Torys hatte Johnson das erste Mal öffentlich über seine neuen Vorschläge für den Brexit am 31. Oktober gesprochen - und bekräftigt, das Austrittsdatum beibehalten zu wollen.

Boris Johnson: "Ich liebe Europa"

Opposition: Karfreitags-Abkommen gefährdet

Oppositionschef Jeremy Corbyn warnte hingegen, die Pläne der Regierung gefährdeten das Karfreitags-Friedensabkommen von 1998, das den jahrzehntelangen blutigen Konflikt in Nordirland beendete. Die neuen Vorschläge seien lediglich eine aufpolitierte Version der bisherigen Regierungsposition. Er gehe davon aus, dass diese sowohl in Brüssel als auch im britischen Parlament abgelehnt würden.

Johnson will mit seinen Vorschlägen erreichen, dass die als Backstop bezeichnete Garantieklausel für eine offene Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland aus dem EU-Austrittsabkommen gestrichen wird.

EU zu Johnson-Plan: "Problematische Punkte"

In Brüssel wurden die Vorschläge mit Skepsis aufgenommen. Zu dem Text des britischen Premiers habe man viele Fragen, sagte eine Kommissionssprecherin in Brüssel. "Es gibt problematische Punkte im britischen Vorschlag, und mehr Arbeit ist nötig. Diese Arbeit ist vom Vereinigten Königreich zu leisten und nicht andersherum."

Die EU sei bereit, erklärte sie, konstruktiv mit der britischen Seite zusammenzuarbeiten, um einen geordneten britischen EU-Austritt zu bewerkstelligen. Nun zähle aber jeder Tag. Der EU-Gipfel am 17. und 18. Oktober, bei dem der Brexit im Mittelpunkt stehen könnte, müsse rechtzeitig und gründlich vorbereitet werden. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hatte die neuen britischen Vorschläge am Mittwoch mit Johnson besprochen.