Johnson wirbt für neue Brexit-Verhandlungen

Der britische Premierminister Boris Johnson hat für neue Brexit-Verhandlungen geworben. In einem Brief an Ratspräsident Donald Tusk schreibt Johnson, ein Austrittsabkommen mit der EU habe für seine Regierung oberste Priorität. Zugleich erteilte er dem sogenannten Backstop, der Grenzregelung für Nordirland, eine Absage. Dieser sei undemokratisch und verletze Großbritanniens Souveränität, sagte der Premierminister. Die EU hatte erneute Gespräche über den Brexit-Vertrag immer wieder ausgeschlossen. Sie besteht auf dem Backstop.