Johnson notfalls doch für Brexit-Verschiebung

Der britische Premierminister Boris Johnson will offenbar notfalls doch eine Verschiebung des Brexits beantragen, sollte nicht rechtzeitig ein Deal mit der EU zustande kommen. Das geht aus einer Stellungnahme hervor, die die britische Regierung bei einem Gericht in Edinburgh vorgelegt hat. Dort wollen Gegner des Brexits durchsetzen, dass Johnson ein kürzlich vom Parlament verabschiedetes Gesetz befolgt. Es sieht einen solchen Aufschub anstatt eines No-Deal-Brexits vor. Johnson hat bisher immer auf einem Austritt am 31. Oktober beharrt - ob mit oder ohne Vertrag. Kürzlich erklärte er wörtlich, lieber tot im Graben zu liegen, als in Brüssel um eine Fristverlängerung zu bitten.