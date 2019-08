Johnson kommt nach Berlin

In der EU werden in den kommenden Tagen die Bemühungen verstärkt, im Brexit-Streit doch noch eine Lösung zu finden. Wie Regierungssprecher Seibert bestätigt hat, empfängt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch den britischen Premierminister Boris Johnson. Weiterhin gelte, dass niemand ein Interesse daran haben könne, wenn die Briten ohne Abkommen aus der Europäischen Union austreten, sagte Seibert. Johnson hält bisher am Austrittsdatum 31. Oktober fest. Das könnte bedeuten, dass der so genannte No-Deal-Brexit kommt. Nach dem Treffen mit Merkel reist Johnson nach Paris weiter. Dort trifft er am Donnerstag Präsident Emmanuel Macron, der für eine härtere Haltung gegenüber Großbritannien steht.