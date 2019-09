Die nächsten Akte im Brexit-Drama, das sich vermutlich nicht einmal William Shakespeare so hätte ausdenken können: Keine Neuwahlen in Großbritannien, aber das Parlament in der Zwangspause.

Um kurz nach halb zwei heute Morgen kamen die ersten Eilmeldungen: "Britisches Unterhaus lehnt Johnsons Antrag auf Neuwahl zweites Mal ab". Damit war klar, dass der britische Premier endgültig damit gescheitert war, zum 15. Oktober Neuwahlen anzusetzen, um seinem Ziel - den Austritt des Landes aus der EU am 31. Oktober - näher zukommen. Dauer 3:06 min Parlament in der Zwangspause Imke Köhler berichtet aus London Erst war vorläufig die letzte längere Debatte im Unterhaus, denn Boris Johnson schickt die Parlamentarier nun in eine höchst umstrittene Zwangspause bis Mitte Oktober. Gestern Abend erlitt der konservative Premier aber noch eine Reihe von Niederlagen - zum Beispiel zur Offenlegung der internen Planungen für eine No-Deal-Brexit, einem ungeregelten Austritt. Diese Planungen laufen unter dem Stichwort "Operation Yellowhammer". Brexit: Wie geht es weiter? Wie geht es jetzt weiter? Das Gesetz gegen einen ungeregelten Ausstieg ist auch von Königin Elizabeth II gebilligt worden und Montag in Kraft getreten. Es sieht vor, dass der Premier eine Verlängerung der am 31. Oktober auslaufenden Brexit-Frist beantragen muss, wenn bis zum 19. Oktober kein Austrittsabkommen ratifiziert ist. Johnson hat schon erklärt, dass er statt einer Verlängerung "lieber tot im Graben" liegen wolle. Und die Verlängerung funktioniert nur, wenn alle 27 EU-Staaten zustimmen. Frankreich hat das am Wochenende noch abgelehnt. Tories unter Johnson eine "Brexit-Sekte"? "Liberale Kräfte in der Tory-Partei werfen Premierminister Boris Johnson vor, er wolle aus seiner Partei eine Brexit-Sekte machen", sagte London-Korrespondentin Sabina Matthay im SWR. Die Debatte über den EU-Austritt habe zu tiefen Gräben bei den Konservativen geführt. Johnson lasse auch Szenarien durchspielen, sich über das Parlaments-Verbot eines ungeregelten Brexit hinwegzusetzen. Baldige Neuwahlen scheinen daher wahrscheinlich, die Frage ist nur wann. So beginnt jetzt schon der Wahlkampf - auf den bevorstehenden großen Parteitagen: Am kommenden Wochenende beginnen die europafreundlichen Liberalen, die am liebsten noch einmal über den Brexit abstimmen lassen wollen, dann kommt die in dieser Frage wenig eindeutige Labour-Partei und schließlich die Tories, denen dank Johnsons hartem Kurs nun sogar die Spaltung droht.