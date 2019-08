Johnson blitzt mit Forderung nach Nachverhandlungen ab

Der britische Premierminister Boris Johnson ist mit der Forderung, den Brexit-Vertrag doch noch zu ändern, wieder gescheitert. EU-Rats-Chef Donald Tusk und Kanzlerin Angela Merkel reagierten ablehnend auf einen Brief aus London. Darin hatte Johnson gefordert, die Klausel für eine offene Grenze in Irland, dem sogenannten Backstopp, zu streichen. Damit will die EU verhindern, dass an der irischen Grenze wieder Kontrollen eingeführt werden. Am Mittwoch kommt Johnson nach Berlin und spricht mit Merkel.