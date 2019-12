Johnson: Kein neues Referendum in Schottland

Der britische Premierminister Boris Johnson bleibt bei seinem "Nein" zu einem neuen Unabhängigkeitsreferendum in Schottland. In einer Erklärung seines Büros hieß es, dass das Ergebnis der Abstimmung von 2014 respektiert werden müsse. Das habe Johnson der schottischen Regierungschefin Nicola Sturgeon mitgeteilt. Vor fünf Jahren hatten die Schotten mehrheitlich dafür gestimmt, im vereinigten Königreich zu bleiben. Sturgeons Nationalisten sind für einen Verbleib in der EU - Johnson hält dagegen an einem Brexit Ende Januar fest. Bei der Parlamentswahl am Donnerstag hatten jetzt nicht nur Johnsons Konservative, sondern auch die schottischen Nationalisten Mandate dazugewonnen. Sturgeon forderte daraufhin ein neues Unabhängigkeitsreferendum.