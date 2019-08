Johannson bestbezahlte Schauspielerin der Welt

Scarlett Johansson ist nach Schätzungen des Wirtschaftsmagazins "Forbes" die bestbezahlte Schauspielerin der Welt. Die 34-jährige kam demnach zwischen Juli 2018 und Juni 2019 auf Gesamteinnahmen von rund 56 Millionen Dollar. Johansson spielt zum Beispiel in mehreren Superhelden-Filmen die Figur "Black Widow". Sie ist damit im zweiten Jahr in Folge die Topverdienerin in Hollywood. Bei den Männern heißt der Spitzenreiter Dwayne Johnson - auch bekannt als "The Rock". Seine Einkünfte schätzen die Experten von "Forbes" auf knapp 90 Millionen Dollar.