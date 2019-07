Japan: Ministerpräsident Abe nach Wahlprognose vorn

Bei der Oberhaus-Wahl in Japan hat die Regierungskoalition von Ministerpräsident Shinzo Abe Prognosen zufolge gewonnen. Möglicherweise bekommt Abe damit in der zweiten Kammer des Parlaments die erforderliche Zweidrittel-Mehrheit für seine geplante Verfassungsreform. Im mächtigeren Unterhaus hat er sie bereits. Abe will in der Verfassung die Verpflichtung zum Pazifismus streichen. Er hält die Regelung aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg für überholt. Um die Reform durchsetzen zu können, benötigt Abe zusätzlich zur Parlamentsmehrheit die einfache Mehrheit bei einem Referendum.