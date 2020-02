Mehr als 84 Prozent der Fernzüge waren im Januar pünktlich. Das sind fünf Prozent mehr als im Vormonat. Für Bahnchef Lutz ist das nicht der einzige Grund zur Freude.

Einen so guten Wert wie 84 Prozent gab es zuletzt vor sechs Jahren in einem Januar. Vor genau einem Jahr lag die Pünktlichkeitsquote nur bei 76 Prozent. Den neuen Bestwert sieht Bahnchef Richard Lutz als Bestätigung, dass vielfältige Anstrengungen für mehr Pünktlichkeit greifen.

Dauer 0:46 min Gute Pünktlichkeitswerte bei der Bahn im Januar Die Fernzüge der Deutschen Bahn waren im Januar so pünktlich wie seit Jahren nicht mehr. Woran das lag und wie der Ausblick für das kommende Jahr aussieht, berichtet Tobias Frey aus der Wirtschaftsredaktion.

Kein Schnee - pünktlichere Züge

Gründe für die vielen Züge ohne Verspätung sind nach Angaben eines Bahn-Sprechers das milde Wetter und der stabile Betrieb neuer Fahrzeuge. In kalten, schneereichen Wintern hatte die Bahn zuletzt häufig Probleme mit eingefrorenen Weichen und umgestürzten Bäumen.

Im gesamten letzten Jahr kamen 75,9 Prozent der Züge wie geplant an ihr Ziel. Für das aktuelle Jahr hat der Staatskonzern eine Quote von 78 Prozent angepeilt.

Was bedeutet "pünktlich"? Die Definition von Pünktlichkeit bei der Bahn ist umstritten. Ein Zug gilt bei einer Verspätung von bis zu sechs Minuten für den Staatskonzern noch als pünktlich. Kritiker bemängeln jedoch, dass nur Züge in die Statistik eingehen, die überhaupt ihren Zielbahnhof erreichen. Fällt ein Zug unterwegs aus, so wird er einfach nicht mitgezählt. Die Bahn hält dagegen und schreibt auf ihrer Seite, dass im Jahresschnitt 99% der Züge ihr Ziel erreichen würden.

Mehr Personal, neue Züge, neue Gleise

Um mehr Pünktlichkeit zu erreichen, investiert die Bahn weiter in mehr Personal und neue Züge. So seien im vergangenen Jahr mehr als 24.000 neue Mitarbeiter eingestellt worden - darunter auch viele Lokführer. Die werden bereits seit Jahren händeringend gesucht. Viele Züge kommen häufig zu spät am Ziel an, da Personal fehlt. Alle drei Woche bekomme die Bahn zudem einen neuen ICE der vierten Generation geliefert.

Damit es weniger Störungen im Betrieb gibt, werden in diesem Jahr 1.800 Kilometer Gleise erneuert - darunter auch die Schnellfahrstecke Stuttgart-Mannheim. Die Verbindung wird ab Mitte April gesperrt. Reisende müssen mit längeren Fahrzeiten rechnen. Die Züge werden über andere Strecken umgeleitet. Insgesamt investiert die Bahn in diesem Jahr zwölf Milliarden Euro in das Schienennetz.

Starke Nachfrage nach Bahntickets

Bahnchef Lutz kann sich neben der gestiegenen Pünktlichkeit auch über mehr verkaufte Tickets im Fernverkehr freuen. So habe es im Januar eine starke Nachfrage nach Fernverkehrstickets gegeben, "die unsere Erwartungen deutlich übertrifft".

Das liege auch an der Mehrwertsteuersenkung, die die Bundesregierung im Rahmen ihres Klimapakets beschlossen hatte. Fahrkarten für ICEs und ICs wurden zum Jahreswechsel günstiger, da der Mehrwertsteuersatz von 19 auf 7 Prozent reduziert wurde. Ab Februar gilt der ermäßigte Steuersatz auch für Bahncards.