Jan Korte (Linke) ist froh über den Ausgang der Wahl in Thüringen. Aber im SWR Interview der Woche ärgert sich auch über die jüngste Äußerungen und Alleingänge in seiner Partei auf dem Strategieparteitag.

Die Wahl von Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten in Thüringen könne man "nicht hoch genug einschätzen, was das auch für unsere Partei bedeutet". Er sei "mega erleichtert" gewesen, so so der Parlamentarische Geschäftsführer der Linken, Jan Korte, im SWR Interview der Woche. Denn das, was in Erfurt abgelaufen sei, sei auch neu für ihn gewesen.

Man könne sich von Ramelow als Ministerpräsident viel abschauen. "Das war nun echt mal was echt sehr Geiles in dieser Woche - bei anderen Dingen, die nicht so toll liefen."

Dauer 24:40 min Interview der Woche mit Jan Korte (Die Linke) Jan Korte, erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion die Linke, im Interview mit Christopher Jähnert.

"Da denken Leute natürlich: Was ist denn bei denen nicht richtig?"

Bei Kortes Kritik an seiner Partei geht es unter anderem um eine Rede auf der Strategiekonferenz. Eine Teilnehmerin sprach von einer möglichen Revolution. Sie sagte dabei den Satz: "Energiewende ist auch nötig nach 'ner Revolution. Und auch wenn wir das ein(e) Prozent der Reichen erschossen haben, ist es immer noch so, dass wir heizen wollen, wir wollen uns fortbewegen..."

Parteichef Bernd Riexinger entgegnete im Anschluss, dass man diese nicht erschießen, sondern für "nützliche Arbeit" einsetzen solle.

Im SWR sagte Korte: "Natürlich war das Ganze ironisch gemeint. Es geht aber trotzdem nicht." Die Linke habe eine nicht nur ruhmreiche Geschichte gehabt, da mache man nicht einfach so einen Witz. "Eins ist klar: Wir haben ja eine Lehre aus dem Stalinismus gezogen. Und die heißt ja: Eine gerechte Gesellschaft, die wollen wir erkämpfen und erstreiten. (…) Genauso wichtig ist ein demokratischer Rechtsstaat."

Vor allem für die Zehntausende Kommunalpolitiker und Parteiaktivisten sei eine solche Diskussion bitter, sagt Korte. Für die sei das "voll der Tritt in den Hintern". Die Leute dächten da natürlich: "Was ist denn bei denen nicht ganz richtig?"

Korte sieht Rückenwind für Grün-Rot-Rot

Durch neue Umfragewerte sieht Korte Rückenwind für ein neuartiges Regierungsbündnis auch auf Bundesebene. Rechnerisch möglich wäre eine Koalition aus Grünen, der SPD und der Linkspartei. "Ich glaube, dass die Situation wirklich viel günstiger ist als noch vor einigen Jahren. Das hat natürlich was mit der neuen SPD-Führung zu tun."

Für Korte wäre in diesem Zusammenhang wichtig, soziale Fragen zu klären: "Ich will regieren, um in diesem Land grundsätzlich etwas zu ändern. Die Verteilungsfrage, also um das mal ganz plastisch zu sagen, den Reichen etwas zu nehmen über das Steuersystem und es denen, die wenig haben (…) etwas zu geben, das finde ich eine Schlüsselfrage."

Manuskript zum Interview der Woche mit Jan Korte (Linke)