Beim FC Bayern München steht eine Zäsur an: Uli Hoeneß beendet heute seine Amtszeit als Präsident - eine der schillerndsten Figuren des deutschen Fußballs tritt ab.

Im Englischen gibt es den Ausdruck "Larger than life" - "Größer als das Leben", um besondere Menschen zu beschreiben - und dieser Ausdruck scheint wie für Uli Hoeneß gemacht. Kein anderer ehemaliger Fußballspieler hat eine so erfolgreiche Managerkarriere im Sport hingelegt, kaum eine andere Persönlichkeit spaltet die Öffentlichkeit so sehr wie der gebürtige Ulmer Metzgerssohn.

Dauer 4:14 min Bayern-Präsident Uli Hoeneß: Alles begann damals in Ulm... Medienberichten zufolge wird Uli Hoeneß im November nicht mehr als Präsident des FC Bayern München kandidieren. Damit würde eine einzigartige Ära im deutschen Fußball zu Ende gehen.

Schluss nach 40 Jahren

Ein Leben im Schnelldurchgang: Weltklasse-Stürmer, der in seinen besten Zeiten die 100m in elf Sekunden lief; frühes Karriereende wegen Knieproblemen; jüngster Manager in der Geschichte der Fußball-Bundesliga; Flugzeugabsturz, den er als Einziger überlebte; Aufbau des kurz vor der Pleite stehenden FC Bayern zu einem der reichsten Fußballclubs der Welt; nebenbei erfolgreicher Unternehmer mit Wurstwaren in Nürnberg, "Koksaffaire" mit Christoph Daum und Gefängnis wegen Steuerbetrug.

"Das war es noch nicht", sagte Hoeneß, bevor er seine dreijährige Haftstrafe 2014 antrat, die er wegen guter Führung frühzeitig beenden durfte. Vor drei Jahren wurde Hoeneß zum Bayern-Präsidenten wiedergewählt - jetzt ist nach 40 Jahren Schluss.

Die Titel des Uli Hoeneß Als Spieler: 36 Länderspiele mit 5 Toren, Weltmeister 1974 und Europameister 1972. 250 Bundesliga-Spiele, 86 Tore für FC Bayern München (1970 - 1978) und 1.FC Nürnberg (1978- 1979).

Drei Mal Europapokal der Landesmeister, drei Mal Deutscher Meister, einmal DFB-Pokalsieger, einmal Weltpokalsieger.

Als Manager: 1 Mal Champions League-Sieger, 1 Mal Uefa-Cup-Sieger 1996, 16 Mal Deutscher Meister, 9 Mal DFB-Pokalsieger, 1 Mal Weltpokalsieger.

Als Präsident: 1 Mal Champions League Sieger, 6 Mal Deutscher Meister, 3 Mal DFB-Pokalsieger, 1 Mal Club-WM-Sieger und 1x Europäischer Super Cup-Gewinner.

Die "Abteilung Attacke"

Ist nun auch mit der "Abteilung Attacke" Schluss? Hoeneß hat oft gezielt versucht, das Medieninteresse auf sich zu lenken, um den Verein oder die Spieler aus der Schusslinie zu nehmen. Auch jetzt ist nicht damit zu rechnen, dass der 67-Jährige sich aus der Öffentlichkeit völlig zurückzieht. Er hat schon angekündigt, wie "eine Glucke" den Verein zu überwachen.

"Ich werde zum ersten Mal am 16. November ohne Plan sein und ohne große Verantwortung. Das ist eine spannende Geschichte." Uli Hoeneß