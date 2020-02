per Mail teilen

Innovativ, investigativ und lebensnah - so präsentiert sich der SWR in diesem Jahr. SWR-Intendant Kai Gniffke hat im Jahrespressegespräch zahlreiche Programm-Highlights vorgestellt.

Ein Innovationslabor in Baden-Baden, die ARD Audiothek fürs Auto, eine Web-Doku-Reihe, produziert für die ARD Mediathek sowie eine Podcast-Initiative – das sind nur einige der Projekte, mit denen der Südwestrundfunk (SWR) neue Wege geht. Die neuen Mitglieder der Geschäftsleitung - Intendant Prof. Dr. Kai Gniffke, Programmdirektorin Kultur Anke Mai, Programmdirektor Information Clemens Bratzler und Landessenderdirektorin BW Stefanie Schneider - haben im Jahrespressegespräch die SWR Höhepunkte des Jahres 2020 vorgestellt.

Im Mittelpunkt des SWR Angebotes stehen innovative Formatentwicklungen exklusiv für die ARD Mediathek und Social Media. Besonders erwähnenswert: die Web-Reihe „Der Moment“. Youtube-Star Leeroy Matata, der mit seiner Interviewtechnik für Aufsehen gesorgt hat, spricht dabei mit Menschen unterschiedlicher Herkunft.

Matata, der mit bürgerlichem Namen Marcel Gerber heißt, sitzt seit seiner Kindheit im Rollstuhl und ist bekannt vor allem für Geschichten und Interviews mit Menschen, die ansonsten eher weniger im Fokus stehen. Der Youtuber mit Wurzeln in Kamerun spricht in seinem Format unter anderem mit Aussteigern aus der Nazi-Szene, mit Pädophilen, Alkoholikern und Kleinwüchsigen, mit Truckern und Altenpflegern. Auf Youtube produziert er für die beiden Kanäle "Leeroy Matata" und "Leeroy will's wissen". Seine Videos wurden bislang mehr als 100 Millionen Mal angesehen, die beiden Kanäle haben insgesamt mehr als 1,3 Millionen Follower.

Dauer 1:17 min DER MOMENT mit Leeroy Matata | SWR HEIMAT Host Leeroy – YouTuber mit mehr als 1,3 Millionen Fans. Leeroy betreibt auf YouTube die beiden Kanäle „Leeroy Matata“ und "Leeroy will's wissen!". Er spricht seit 2018 mit Menschen, die er spannend findet und deren Geschichten Einblicke in andere Lebenswelten geben. Auch bei „SWR Heimat“ erzählen Menschen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz jeden Tag bewegende Geschichten aus ihrem Leben.

"Wir machen die ARD Mediathek zur anspruchsvollsten Versuchung seit es Streaming gibt. Mit interessanten Serien, profilierten Köpfen und spannenden SWR Formaten bieten wir Unterhaltung und Information mit Qualität", sagte SWR Intendant Kai Gniffke. "Aber mit Risiken und Nebenwirkungen: 'Binge-Watching' nicht ausgeschlossen. Der SWR investiert in Journalismus und Digitalisierung."

Dauer 1:46 min SWR Höhepunkte 2020 Die Web-Reihe „Der Moment“ mit Youtube-Star Leeroy, der Near-Future-Thriller „Exit“, die neue schwäbische Serie „Der letzte Wille“ und der Themenschwerpunkt „Extremismus“ von funk zählen zu den diesjährigen Höhepunkten des Südwestrundfunks (SWR) in der ARD Mediathek, auf Social Media-Plattformen sowie in Radio und Fernsehen. Der SWR zeigt erste Bilder zu diesen und weiteren Neuheiten für das Jahr 2020.

Darüber hinaus wird es kritische und unabhängige Recherchen geben, dabei stets im Fokus: die Menschen im Südwesten und ihre Geschichten.

Ferner zeichnen Dokumentationen zu gesellschaftlich relevanten Themen das SWR Programm auch 2020 aus. So setzt der SWR beim brisanten Thema Waffenhandel mit dem Spielfilm "Meister des Todes II" und der Dokumentation "Tödliche Exporte II" einen Schwerpunkt im Ersten. Der neue Doku-Donnerstag im SWR Fernsehen mit "112 – Retter im Einsatz", "Die Nachtstreife" und "Bayreuther Straße" taucht in die Lebenswirklichkeit des Südwestens ein. Und Alexander Gerst, deutscher Kommandant der Internationalen Raumstation, dokumentiert in "Mission Erde" den kritischen Zustand des blauen Planeten.

Aber auch die mit über einer Million Downloads sehr erfolgreiche App "ARD Audiothek" spielt eine maßgebliche Rolle. Sie kann ab sofort auch über digitale Sprachassistenten und im Auto über Entertainmentsysteme aufgerufen werden. Dazu wird es zahlreiche weitere innovative und spannende Podcast-Formate geben.