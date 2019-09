per Mail teilen

Immer mehr Menschen gehen zu den Tafeln in Deutschland, um sich dort Lebensmittel abzuholen. Vor allem Rentner sind häufig auf die Spenden angewiesen.

Innerhalb eines Jahres sei die Anzahl der Tafel-Kunden um zehn Prozent auf aktuell 1,65 Millionen Menschen angestiegen, sagte der Vorsitzende des Bundesverbandes Tafel Deutschland, Jochen Brühl. Besonders dramatisch sei der Anstieg von 20 Prozent bei den Senioren.

Niedrige Renten seien damit nach Langzeitarbeitslosigkeit der zweithäufigste Grund eine Tafel aufzusuchen, sagte Brühl und sprach von einer "alarmierenden Entwicklung". "Altersarmut wird uns in den kommenden Jahren mit großer Wucht überrollen", warnte er. Viele Senioren kämen in die Cafés der Tafeln aber nicht nur um Geld zu sparen, sondern auch um der Einsamkeit zu entkommen, sagte Brühl im Gespräch mit dem SWR.

Dauer 1:21 min Jochen Brühl: Der Staat muss handeln Der Vorsitzende des Vereins Tafel Deutschland, Jochen Brühl, fordert anlässlich der gestiegenenen Kundenzahlen, dass der Staat handeln muss. Auch das Ehrenamt müssen besser unterstützt werden.

Brühl: "Kaum Lagermöglichkeiten für Lebensmittel."

Aufgrund des Kunden-Anstiegs fordert die Tafel Unterstützung durch den Staat: "Wir könnten an manchen Stellen sicherlich mehr Lebensmittel gebrauchen", so Brühl im SWR. Aber das Problem liege aber an anderer Stelle: "Wie können wir sie transportieren, wie können wir sie lagern, wie können wir sie weitergeben, weil uns oft die Möglichkeiten wie Kühlräume und Transportmöglichkeiten nicht zur Verfügung stehen." Im vergangenen Jahr habe die Tafel tausend Paletten mit Lebensmitteln zurückweisen müssen, weil man sie nicht habe lagern können.

Dauer 0:22 min Jochen Brühl: Lebensmittel retten ist eine gesellschaftliche Aufgabe Jochen Brühl: Lebensmittel retten ist eine gesellschaftliche Aufgabe

30 Prozent der Tafel-Nutzer sind Kinder und Jugendliche

Völlig inakzeptabel findet Brühl auch die steigende Zahl von Kindern und Jugendlichen bei den Tafeln. Fast 50.000 junge Menschen mehr seien auf die Unterstützung mit Lebensmitteln angewiesen. Insgesamt liege ihr Anteil bei 30 Prozent der Tafel-Nutzer. "Da wachsen die Altersarmen von morgen heran", sagte Brühl. Einen Rückgang um sechs Prozent habe es dagegen bei Flüchtlingen gegeben.