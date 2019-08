Italiens Regierungschef Conte kündigt Rücktritt an

per Mail teilen

Der italienische Regierungschef Guiseppe Conte hat die Regierung aus rechter Lega und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung für beendet erklärt und seinen Rücktritt angekündigt. Er werde sein Rücktrittsgesuch bei Staatspräsident Sergio Mattarella einreichen, sagte Conte im Senat in Rom. Die derzeitige Krise gefährde unweigerlich die Arbeit der Regierung, welche hier endet, so Conte. Der Chef der Lega-Partei Matteo Salvini hatte die Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung vor gut zwei Wochen aufgekündigt. Angesichts guter Umfrageergebnisse für seine Lega, hatte er auf eine rasche Neuwahl in Italien gedrängt.