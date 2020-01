Italiener wählen in zwei Regionen

In Italien finden zwei Regionalwahlen statt, die als Stimmungstest für die Mitte-Links-Regierung in Rom gelten. Abgestimmt wird unter anderem in der Emilia-Romagna im Norden des Landes. Der ehemalige Innenminister Matteo Salvini kündigte an, im Falle eines Wahlsiegs seiner rechten Lega-Partei werde er am Montag den Rücktritt der italienischen Regierung fordern. Die Region mit der Hauptstadt Bologna gilt seit Jahrzehnten als linke Hochburg. Obwohl sie beispielsweise die niedrigste Arbeitslosenquote in Italien aufweist, zeigen Umfragen bei vielen Wählern in der Region Emilia-Romagna eine Wechselstimmung. Außerdem wird in der süditalienischen Region Kalabrien gewählt.