Italien will Teil der Seidenstraße werden

Italien hat als erstes größeres Land in Europa Interesse signalisiert, bei Chinas Projekt einer neuen Seidenstraße mitzumachen. Ministerpräsident Giuseppe Conte gab in Genua Pläne für eine entsprechende Vereinbarung bekannt. Die Seidenstraße könne eine Chance für Italien sein. China will sich dadurch neue Handelswege erschließen. Geplant sind Investitionen in Bahnstrecken, Straßen, Häfen und Telekommunikationsnetze. Die USA, Japan und mehrere EU-Staaten sind skeptisch. Sie sehen das Projekt als Versuch Chinas, mehr Einfluss in Europa und Asien zu bekommen.