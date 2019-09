Italien beschlagnahmt Rettungsschiff "Mare Jonio"

Die italienischen Behörden haben das Rettungsschiff "Mare Jonio" beschlagnahmt, nachdem die Küstenwache die Flüchtlinge von Bord gebracht hat. Die Hilfsorganisation Mediterranee soll ein Bußgeld in Höhe von 300.000 Euro wegen Verstoßes gegen das sogenannte Sicherheitsdekret bezahlen, meldet der italienische Rundfunk. Ein Sprecher von Mediterranee sagte, die Beschlagnahmung sei surreal, weil die Besatzung eine Genehmigung für die Einfahrt in italienische Gewässer gehabt habe. Gestern wurde bereits das deutsche Rettungsschiff "Eleonore" beschlagnahmt, nachdem sich Kapitän Reisch über ein Verbot der Regierung in Rom hinwegsetzte und in einen sizilianischen Hafen einfuhr. Reisch hatte wegen schlechter Wetterbedingungen auf See den Notstand ausgerufen. Die Lage sei lebensgefährlich gewesen, sagt er.