Italien: Senat soll Termin für Misstrauenvotum festlegen

In Italien soll der Senat morgen über einen Termin für das Misstrauensvotum gegen Regierungschef Giuseppe Conte abstimmen. Die Mehrheit der Fraktionschefs habe sich heute zwar mehrheitlich für den 20. August ausgesprochen, sagte eine Sprecherin des Senats. Um den Termin festlegen zu können, wäre aber ein einstimmiges Votum notwendig gewesen. Deshalb müsse nun das Plenum morgen Abend darüber entscheiden. Die rechte Lega von Innenminister Matteo Salvini hatte die Misstrauensabstimmung beantragt. Salvini fordert zudem so schnell wie möglich eine Neuwahl. Der italienische Innenminister und Lega-Chef sieht für die Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung keine Zukunft mehr. Er versucht stattdessen ein Bündnis mit anderen rechten Parteien zu schmieden. In einem Zeitungsinterview kündigte er an, beispielsweise mit Silvio Berlusconi von der Forza Italia und mit ehemaligen Neofaschisten zu verhandeln.