Italien: Salvini schmiedet Rechtsbündnis

In Italien versucht Innenminister Matteo Salvini von der rechtspopulistischen Lega, ein Bündnis mit anderen rechten Parteien zu schmieden. In einem Zeitungsinterview kündigte er an, beispielsweise mit Silvio Berlusconi von der Forza Italia und mit ehemaligen Neofaschisten zu verhandeln. Salvini will ihnen einen Pakt vorschlagen. Der italienische Innenminister und Lega-Chef sieht für die Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung keine Zukunft mehr. Am Nachmittag beginnen die Beratungen im Parlament über einen Misstrauensantrag gegen Regierungschef Giuseppe Conte. Salvini fordert zudem Neuwahlen. Dagegen formiert sich aber Widerstand in Italien.