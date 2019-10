Der ehemalig italienische Innenminister Matteo Salvini hat zu Protesten gegen die neue Regierung in Italien aufgerufen. Am Nachmittag sollen 200.000 Menschen durch die Innenstadt in Rom ziehen. Der Parteichef der nationalkonservativen Lega wirft der Regierung vor, "Italien zum Flüchtlingslager Europas" zu machen. Die neue Mitte-Links-Regierung hatte Rettungsschiffen mit Flüchtlingen an Bord zuletzt die Einfahrt in italienische Häfen erlaubt.