Italien: Mann setzt Schulbus in Brand

In der Nähe von Mailand hat ein Mann einen Schulbus in seine Gewalt gebracht und angezündet. Die etwa 50 Kinder an Bord konnten aus dem Bus entkommen. Mehr als zehn Kinder wurden im Krankenhaus behandelt, sie haben aber nach Berichten keine schweren Verletzungen. Die Polizei hat einen Italiener mit senegalesischen Wurzeln festgenommen. Nach Berichten macht er die italienische Regierung für die Toten im Mittelmeer mitverantwortlich. Die Mailänder Staatsanwaltschaft ermittelt auch wegen einer möglichen terroristischen Attacke.