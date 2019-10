Italien: Lega gewinnt Stimmungstest in Umbrien

Nach dem Regierungswechsel in Italien hat die rechte Lega von Matteo Salvini einen wichtigen politischen Stimmungstest bestanden. Bei der Regionalwahl in Umbrien liegt die Lega-Kandidatin nach bisheriger Stimmen-Auszählung klar in Führung. Bereits in den ersten Hochrechnungen bekam sie knapp 60 Prozent. Umbrien galt bisher als rote Hochburg. Es wurde seit der ersten Regionalwahl vor 50 Jahren von linken Politikern regiert. Das offizielle Endergebnis der Wahl wird im Laufe des Vormittags erwartet.