157 Menschen sind tot, darunter auch fünf Deutsche. Das ist die verheerende Bilanz des Absturzes einer Maschine vom Typ Boeing 737 Max 8 in Äthiopien. Bei der Suche nach der Absturzursache vermuten Experten einen Fehler in der Software, die bei diesem Flugzeugtyp zum Einsatz kommt.

"Max 8" - das ist eine Weiterentwicklung des Boeing-Typs 737-800, der zu den erfolgreichsten Maschinen des US-Flugzeugherstellers gehört. Die "Max"-Varianten des Typs unterscheiden sich vor allem durch andere Triebwerke, die hier zum Einsatz kommen. Sie sind wesentlich leistungsfähiger als herkömmliche Motoren. Boeing wollte damit auf die Konkurrenz von Airbus reagieren.

Doch schon bald gab es Probleme mit den Triebwerken. Piloten berichteten davon, dass die Flugzeuge so viel Auftrieb bekommen, dass sie schwer zu beherrschen sind und der gefürchtete Strömungsabriss an den Tragflächen entstehen kann.

Boeing reagiert mit undokumentierter Software

Um das Verhalten der Maschinen mit den Max-Triebwerken zu beeinflussen, entwickelte Boeing eine Software, die diesen Effekt verhindern soll. Es nennt sich Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS). Doch um die Umschulung der Piloten zu erleichtern, wurde offenbar der Einsatz dieser Software verschwiegen und ist auch in den Handbüchern nicht aufgeführt.

Konnten die Piloten die Computerreaktion nicht deaktivieren?

Der Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt sagte im SWR, dass die Software an die Steuerung der Maschine "unter einer bestimmten Kombination von Faktoren ein falsches Signal liefert". Anstatt nach dem Start weiter zu steigen, bekämen die Steuerelemente das Signal, in einen Sinkflug überzugehen, so Großbongardt.

Zwar habe es in der Zwischenzeit eine Nachschulung der Piloten gegeben, die es ihnen auch ermögliche, das System auszuschalten. Warum das in Äthiopien möglicherweise nicht geschehen sei, müsse jetzt geklärt werden, so der Luftfahrtexperte. Im Audio erkärt Großbongardt aber, warum Elektronik in der Fliegerei so wichtig ist und was bei der Entwicklung vielleicht versäumt wurde.

Deutsche Airlines planen mit Max 8

Bislang hat noch keine deutsche Airline eine Maschine des Unglückstyps in Betrieb. Die deutschen Fluggesellschaften Tuifly und Sunexpress planen allerdings weiter mit der Boeing 737 Max 8. Tuifly will - trotz des Unglücks - die erste Maschine ab April einsetzen.

In Belgien und Großbritannien haben andere Airlines der Tui-Gruppe die 737 Max aber schon im Einsatz, sagte ein Unternehmenssprecher dem SWR. Dort habe man keine negativen Erfahrungen gemacht, deshalb spreche nichts dagegen, die Maschine auch in Deutschland einzusetzen. Tuifly stehe in engem Austausch mit Boeing. Falls Änderungen erforderlich seien, würden diese vorgenommen.

Auch die Airline Sunexpress betont, dass sie in stetigem Dialog mit Boeing stehe. Man werde die Situation gemeinsam bewerten und dann prüfen, ob die bisherigen Pläne geändert werden müssen, sagte eine Sprecherin. Bis auf weiteres halte Sunexpress aber an seinem Plan fest. Die Tochter von Lufthansa und Turkish Airlines hat mehr als 30 Flugzeuge des Typs 737 Max 8 bestellt, die ersten fünf sollen im Sommer ausgeliefert werden.

Mehrere Länder stoppen Einsatz baugleicher Maschinen

Weil schon im Oktober ebenfalls ein Flugzeug vom Typ Boeing 737 Max 8 abgestürzt ist, lassen mehrere Fluggesellschaften diese Boeing vorerst am Boden. China, Indonesien und Äthiopiens nationale Fluggesellschaft erklärten am Montag ein Startverbot für alle baugleichen Maschinen.

Inzwischen haben Helfer den Flugschreiber des am Sonntag verunglückten Flugzeugs gefunden. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Hintergründe des Absturzes aufgeklärt werden können.