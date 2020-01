per Mail teilen

Am Bezirksgericht in Jerusalem ist die Anklage gegen Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu eingereicht worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Betrug, Bestechlichkeit und Untreue vor. Netanjahu hat am Morgen seinen Antrag auf Immunität zurückgezogen. Damit steht einem Prozess rechtlich nichts mehr im Weg.