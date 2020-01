per Mail teilen

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will erreichen, dass er zeitlich befristet vor Strafverfolgung geschützt ist. Er teilte mit, dass er beim Parlament Immunität beantragen werde. So will Netanjahu einen Prozess verhindern. Im November hatte das Justizministerium bekannt gegeben, dass der Regierungschef wegen Untreue, Bestechlichkeit und Betrugs angeklagt werden soll. Durch Netanjahus Immunitätsantrag wird das Verfahren erst einmal gestoppt.