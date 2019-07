Israelischer Minister wegen Aussagen zu Konversionstherapie unter Druck

Der israelische Bildungsminister und Rabbiner, Rafi Peretz, ist unter Druck. Nachdem er sich für sogenannte Konversionstherapien eingesetzt hat, fordern einige Politiker seinen Rücktritt. Peretz gehört zur ultrarechten Union of Right Wing. Peretz hatte in einem Fernsehinterview gesagt, er sei überzeugt, dass Homosexuellen ihre sexuelle Ausrichtung aberzogen werden könne. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nannte die Aussagen des Ministers inakzeptabel. In Deutschland will Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Konversionstherapien verbieten. Nach Ansicht der meisten Experten machen sie krank und haben negative psychische Folgen.