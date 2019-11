per Mail teilen

Die israelische Luftwaffe hat in der Nacht Dutzende militärische Ziele in Syrien angegriffen. Man habe damit auf iranischen Raketenbeschuss aus Syrien reagiert, teilte die Armee mit. Ziele seien Lager und Stützpunkte der iranischen Al-Kuds-Einheiten sowie der syrischen Armee gewesen. Nach Armee-Angaben wurden sechs Kämpfer und zwei Zivilisten getötet; in anderen Quellen ist von elf Toten die Rede.