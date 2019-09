In Israel hat die Parlamentswahl begonnen. Umfragen sehen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Präsiden Benjamin Netanjahu und seinem Herausforderer, dem früheren Militärchef Benny Gantz. Er ist Kandidat des Bündnisses der Mitte Blau-Weiß. Es ist bereits die zweite Wahl in Israel in diesem Jahr. Netanjahu war es im April nicht gelungen, wieder eine Regierung zu bilden. Er will eine weitere rechts-religiöse Koalition bilden. Es wäre seine fünfte Amtszeit.