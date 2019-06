Israel stoppt Treibstofflieferung nach Gaza

per Mail teilen

Als Reaktion auf Brandballons aus dem Gaza-Streifen hat Israel seine Treibstofflieferungen in das Küstengebiet gestoppt. Das hat die zuständige Behörde in Tel Aviv mitgeteilt. Damit droht den rund zwei Millionen Menschen im Gazastreifen ein weiterer Engpass bei der Stromversorgung, da sich viele Palästinenser mit Generatoren behelfen. Seit rund einem Jahr schicken Palästinenser aus Protest Brandballons und Ballons mit Sprengsätzen in das israelische Grenzgebiet. Allein gestern sollen dadurch 15 Brände ausgebrochen sein.