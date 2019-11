Israel steht möglicherweise vor dritter Parlamentswahl

In Israel steht in diesem Jahr möglicherweise eine dritte Parlamentswahl innerhalb eines Jahres an. Nachdem auch der ehemalige General Benny Gantz keine Mehrheit zustande gebracht hat, hat nun jeder Parlamentsabgeordnete die Möglichkeit, einen Kandidaten vorzuschlagen. Wenn auch das nicht zu einer neuen Regierung führt, muss noch einmal gewählt werden. Vor Gantz war bereits der amtierende Ministerpräsident Benjamin Netanjahu damit gescheitert, eine Regierung in Israel zu bilden. Die Lage ist schwierig, weil bei der letzten Wahl weder das rechts-religiöse noch das Mitte-Links-Lager eine Mehrheit bekommen hat.