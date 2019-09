In Island sind ab sofort kostenlose Plastiktüten im Einzelhandel verboten, um Plastikmüll zu vermeiden. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) will die Tüten auch in Deutschland verbieten. Letztes Jahr hat jeder Deutsche im Schnitt 24 Mal eine Plastiktüte benutzt. Zwei Jahre davor waren es noch fast doppelt so viele.