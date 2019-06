Island fängt diesen Sommer keine Wale

per Mail teilen

Zum ersten Mal seit 17 Jahren setzt Island in dieser Saison den Walfang aus. Die beiden aktiven Walfang-Unternehmen haben angekündigt, in diesem Sommer keine Wale zu jagen. Gründe sind unter anderem, dass die Fangverbotszone vor der Küste ausgeweitet worden ist, aber auch Absatzprobleme in Japan. Vergangenes Jahr wurden vor Island noch 145 Finnwale und sechs Zwergwale gefangen. Obwohl seit 1986 ein Fangverbot der Internationalen Walfangkommission gilt, jagen Island, Norwegen und Japan die Tiere weiter.