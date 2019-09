Irans Präsident Hassan Ruhani droht im Atomstreit den Europäern. Sie hätten ihm zugesichert, das Atomabkommen am Leben halten zu wollen. Leider zeigten die europäischen Staaten Unfähigkeit oder mangelnde Bereitschaft, wenn es um konkrete Aktionen geht, sagte Ruhani am Rande der UNO-Vollversammlung in New York. Für den Fall, dass sie nicht zu ihren Versprechen stünden, stellte er weitere Schritte weg von den Vereinbarungen des mühsam ausgehandelten Atom-Abkommens von 2015 in Aussicht.