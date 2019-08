Der in Gibraltar wochenlang festgehaltene iranische Supertanker hat den Hafen verlassen. Das mit Rohöl beladene Schiff setzte sich um kurz vor Mitternacht in Bewegung, teilte der iranische Botschafter in London mit. Der Tanker wurde vor Gibraltar festgehalten, weil der Verdacht bestand, dass das Öl für Syrien bestimmt war - was ein Verstoß gegen EU-Sanktionen wäre. Der Iran hat versichert, das Öl werde nicht nach Syrien verschifft. Die USA hatten beantragt, den Tanker weiter festzuhalten.