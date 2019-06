Iranische Abgeordnete mahnen zur Besonnenheit

Iranische Abgeordnete haben nach den mutmaßlichen Angriffen auf zwei Öltanker im Golf von Oman zur Zurückhaltung aufgerufen. Die Angriffe seien von anderen Ländern ausgeführt worden, um dem Iran die Schuld daran zu geben und am Ende Feuer in der Region zu entfachen, sagte eine Abgeordnete. Die Regierung in Teheran sollte diesen Ländern nicht mit unüberlegten Aktionen in die Hände spielen. Die USA und Großbritannien beschuldigen den Iran, hinter den Angriffen auf die beiden Tanker zu stecken. Die Führung in Teheran glaubt, dass die Amerikaner, Israel und Saudi-Arabien einen militärischen Konflikt provozieren wollen, um einen Regimewechsel im Iran zu erzwingen.