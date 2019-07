Iran warnt Europa vor Marine-Mission

Der Iran hat die Europäische Union davor gewarnt, sich an einer Marine-Mission zum Schutz der Schifffahrt in der Golfregion zu beteiligen. Dies wäre ein feindliches Signal, sagte ein Regierungssprecher nach Angaben der halbstaatlichen Nachrichtenagentur Fars. Großbritannien hat eine solche Mission angeregt. Die Briten und der Iran halten aus unterschiedlichen Gründen je einen Öltanker des jeweils anderen Landes fest. Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat die Bundesregierung aufgefordert, sich an der geplanten Seeschutzmission in der Straße von Hormus zu beteiligen. Ischinger sagte der "Welt am Sonntag", kaum ein Land hänge von der Freiheit der internationalen Schifffahrt so stark ab wie der Exportweltmeister Deutschland.