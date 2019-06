Iran missachtet Atomabkommen

Der Iran hat damit begonnen, Teile des internationalen Atomabkommens auszusetzen. Die Atomenergiebehörde in Teheran teilte mit, ab jetzt würde Uran wieder in der benötigten Höhe angereichert - das wäre dann nur noch einen technischen Schritt von der Waffenfähigkeit entfernt. Auch die im Abkommen festgelegte Menge werde in wenigen Tagen überschritten, hieß es weiter. Präsident Hassan Ruhani hatte bereits am 8. Mai bekanntgegeben, dass sich sein Land nicht mehr an das Abkommen gebunden fühlt. Die US-Regierung war schon ein Jahr zuvor einseitig aus dem Vertrag ausgestiegen und hatte neue Sanktionen verhängt. Das Verhältnis zwischen den beiden Ländern ist derzeit so schlecht wie lange nicht mehr.